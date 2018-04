Gesundheit

Zahl der Behandlungsfehler in Hessen leicht rückläufig

04.04.2018, 12:58 Uhr | dpa

Die Zahl der Behandlungsfehler in Krankenhäusern und Praxen in Hessen ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Landesärztekammer zurückgegangen. In 106 Fällen stellte die Gutachter- und Schlichtungsstelle der Kammer Behandlungsfehler fest, sagte Kammerpräsident Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach am Mittwoch. Ein Jahr zuvor waren es 126 Behandlungsfehler in Hessen gewesen.

Die Zahl der Anträge zur Prüfung vermuteter Fehler blieb mit 905 Fällen nahezu gleich hoch. Dies lasse aber keine Rückschlüsse auf Qualitätsmängel in Kliniken und Praxen zu, betonte der Kammerpräsident. "Die Patienten sind kritischer geworden und vermuten häufiger Behandlungsfehler als früher."

Besonders häufig vermuteten Patienten nach Behandlungen in der Orthopädie oder Unfallchirurgie ärztliche Fehler.