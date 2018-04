Raumfahrt

Mainzelmännchen begleitet Gerst auf Weltraummission

04.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Der Raumfahrer Alexander Gerst wird bei seinem nächsten Flug durchs All von einem Mainzelmännchen begleitet werden. Für den Astro-Mainzel, einer Sonderedition des Mainzelmännchens Conni, sei es die erste Weltraummission, teilte das ZDF in Mainz am Mittwoch mit. Es war bereits am Ostermontag ins All gestartet, am Mittwoch kam es laut ZDF auf der Internationalen Raumstation (ISS) an. Gesellschaft bekommt es dort von der Maus und dem Elefanten aus dem ARD-Kinderfernsehen.

ARD, ZDF und WDR werden laut Mitteilung in den nächsten Monaten mehrere Sendungen zum Thema Raumfahrt ausstrahlen. Gerst war bereits 2014 für ein halbes Jahr im Weltraum unterwegs. Im Juni wird er sich erneut auf den Weg zur ISS machen.