Unfälle

Zwei Kinder bei Schulbusunfall leicht verletzt

04.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Bei einem Unfall eines Schulbusses sind am Mittwoch im Landkreis Cloppenburg zwei Kinder und der Busfahrer leicht verletzt worden. Der Bus, in dem 15 Kinder im Grundschulalter saßen, war nach Polizeiangaben zur Mittagszeit in der Gemeinde Essen von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Grund dafür war, dass eine 62 Jahre alte Autofahrerin dem 71-jährigen Schulbusfahrer mit ihrem VW-Bus die Vorfahrt genommen hatte, worauf dieser ausweichen musste. Die zwei verletzten Kinder kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 11 000 Euro.