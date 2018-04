Kriminalität

Polizei sucht Einbrecher: Fasst 81-Jährigen mit Brecheisen

04.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Mit einem recht verdächtigen Werkzeug vor der Brust hat die Polizei einen wegen diverser Einbrüche in Kliniken gesuchten 81-Jährigen gefasst. Bei seiner Festnahme im Kurpark von Bad Sassendorf (Kreis Soest) entdeckten die Beamten einen sogenannten Kuhfuß unter der Jacke - eine Art Brecheisen. Seine Erklärung, er trage das Werkzeug, um sich gegen Jugendliche zu verteidigen, überzeugte die Polizisten nicht - zumal zu seiner weiteren Ausrüstung Handschuhe, Taschenlampe und ein Schraubendreher gehörten, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Der 81-Jährige steht im Verdacht, für mehr als 20 Einbrüche in Bad Sassendorf verantwortlich zu sein. Dabei soll er in Zimmer von Kurkliniken eingestiegen sein. Zum Teil habe er für sein Alter erstaunliche Hindernisse überwunden. "Er ist bis vor zwei Jahren noch bis in den zweiten Stock geklettert", sagte ein Polizeisprecher. "Der läuft wie ein junger Hase."

Nach Angaben der Polizei war der Mann 2017 bereits auf frischer Tat erwischt worden. Aufgrund des Alters sei damals aber auf einen Haftbefehl verzichtet worden. Nun habe ihn ein Polizist in seiner Freizeit im Kurpark wiedererkannt. Nach der Festnahme habe der Mann zunächst einen internistischen Notfall erlitten. Später sei er in ein Gefängniskrankenhaus gebracht worden.