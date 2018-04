Kriminalität

Polizei findet Schlagringe und Elektroschocker in Auto

04.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Schlagringe, Wurfsterne und Elektroschocker: Polizisten aus Selb haben an der Grenze zu Tschechien in einem Auto gleich 17 Gegenstände gefunden, die nach dem Waffengesetz in Deutschland verboten sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kontrollierten Schleierfahnder am Vortag auf der Autobahn 93 einen Mietwagen, der gerade von Tschechien nach Deutschland gefahren war. Im Handschuhfach und in der Mittelkonsole fanden sie die verbotenen Gegenstände. In dem Auto saßen zwei 26 und 29 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Vechta in Niedersachsen. Die Polizei vermutet, dass die beiden Männer sich in Tschechien mit den Gegenständen eingedeckt hatten.