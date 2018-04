Prozesse

Millionenbetrug mit Pfandflaschen: 27-Jähriger vor Gericht

04.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Er soll als Geschäftsführer eines Getränkegroßhandels Pfandautomaten manipuliert und so einen Betrugsschaden von rund 1,2 Millionen Euro angerichtet haben: Seit Mittwoch steht ein 27-Jähriger vor dem Bochum Landgericht. Laut Anklage soll an zwei Automaten für Einweg-Pfandflaschen die Schredderfunktion ausgeschaltet worden sein. Die Dosen und Plastikflaschen konnten so angeblich mehrmals gescannt werden. Der Angeklagte aus Castrop-Rauxel weist jede Schuld von sich. Er habe lediglich als "Strohmann" für einen Bekannten die Geschäftsführung des Getränkehandels in Bochum übernommen, sagte er.