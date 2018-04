Fußball

3000 Euro Geldstrafe für Werder Bremen

04.04.2018, 15:08 Uhr | dpa

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Bundesligisten Werder Bremen wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro belegt. In der 11. Minute der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg am 11. Februar war ein Zuschauer auf das Spielfeld gelaufen. Das Match musste daher für eine Minute unterbrochen werden. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.