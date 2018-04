Unfälle

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Radlader

04.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch bei Schönwalde im Kreis Ostholstein beim Zusammenstoß mit einem Radlader getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 56-Jährige beim Überholen einen entgegenkommenden Radlader, berichtete die Polizei am Mittwoch. Sein Auto prallte gegen die Schaufel des Baufahrzeugs. Dabei wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Radladers wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Klärung des Unfallherganges beauftragt.