Ausbildung

Zahl der Azubis sinkt weiter

04.04.2018, 16:39 Uhr | dpa

Die Zahl der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz ist auch dieses Jahr gesunken. Mit 65 100 Azubis sei im vergangenen Jahr ein neuer Tiefstand erreicht worden, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Dabei war die Zahl der neuen Auszubildenden im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,1 Prozent auf 25 500 junge Frauen und Männer gestiegen. Vor allem im öffentlichen Dienst (plus 4,4 Prozent) und in der Landwirtschaft (plus 4,3 Prozent) ging sie nach oben.

Seit dem Jahr 2009 sinkt die Gesamtzahl der Auszubildenden kontinuierlich. Innerhalb von 30 Jahren ging sie um fast 36 Prozent zurück. Gründe sind laut Landesamt der Trend zum Studium und der demografische Wandel.