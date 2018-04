Ernährung

Foodwatch greift Coca-Cola an - Kritik an Zuckermenge

04.04.2018, 16:42 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Berlin (dpa) - Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat Coca-Cola für die Vermarktung zuckerhaltiger Getränke heftig kritisiert. Der Weltmarktführer bei Limonaden trage auch in Deutschland eine «entscheidende Mitverantwortung» für die Zunahme von Krankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes, teilte Foodwatch mit. Der Verein forderte die Bundesregierung auf, eine Herstellerabgabe für überzuckerte Getränke einzuführen. Eine solche Abgabe gilt von diesem Freitag an in Großbritannien.