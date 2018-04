Fußball

Muskelfaserriss: Magdeburgs Düker fällt lange aus

04.04.2018, 17:38 Uhr | dpa

Für Julius Düker vom Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg könnte die Saison vorzeitig beendet sein. Wie der verein am Mittwoch bekannt gab, zog sich der Stürmer beim 1:0-Sieg am Osterwochenende bei der SpVgg Unterhaching einen Muskelfaserriss an der Hüfte zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Düker wird demnach voraussichtlich sechs Wochen fehlen und steht seinem Team damit in der entscheidenden Phase des Aufstiegskampfes nicht zur Verfügung. Magdeburg ist derzeit Tabellenzweiter. Die Saison der 3. Liga endet am 12. Mai.