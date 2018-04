Gesundheit

Ärztekammer MV: Kaum Veränderung bei Zahl von Ärztefehlern

04.04.2018, 17:48 Uhr | dpa

Die Zahl medizinischer Behandlungsfehler in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Erkenntnisse der Landesärztekammer im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2016 annähernd konstant geblieben. Die Schlichtungsstelle der norddeutschen Ärztekammern registrierte 260 neue Anträge aus dem Nordosten, vier mehr als im Jahr zuvor, wie die Kammer am Mittwoch in Rostock berichtete. 167 Verfahren seien 2017 abgeschlossen worden, bei 28,1 Prozent seien begründete Ansprüche festgestellt worden.

80 Prozent dieser abgeschlossenen Fälle seien bei der stationären Behandlung entstanden, die häufigsten Fehler habe es bei der Diagnostik und den bildgebenden Verfahren gegeben. Die am häufigsten beteiligten Fachgebiete seien die Orthopädie und die Unfallchirurgie.

Ärztekammer-Präsident Andreas Crusius sagte, dass der Anteil der Fehler gemessen an der Gesamtzahl der Behandlungen lediglich im Promillebereich liege. Deshalb warnte er davor, Panik und Misstrauen gegenüber Ärzten zu verbreiten. Er verwies darauf, dass Behandlungsdruck und Sparzwänge von Politik und Kostenträgern Ärztefehler begünstigen.

Bundesweit war die Zahl der festgestellten Behandlungsfehler in Kliniken und Praxen 2017 leicht gesunken. Bestätigt wurden 2213 Fälle, nach 2245 Fällen 2016. Zum Tod von Patienten führten Ärztefehler in 62 der nun festgestellten Fälle (2016: 96 Fälle).