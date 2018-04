Brände

Erneut Waldbrand in München: Polizei vermutet Brandstiftung

04.04.2018, 17:48 Uhr | dpa

Wieder hat es in München in einem Wald gebrannt und wieder geht die Polizei davon aus, dass das Feuer gelegt wurde: Am Mittwoch musste die Feuerwehr in den Stadtteil Perlach ausrücken, weil auf etwa fünf Hektar (Größe von etwa sieben Fußballfeldern) Wald brannte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Brand absichtlich entfacht. Das Feuer wurde am späten Nachmittag gelöscht.

Sechs Mal musste die Feuerwehr im Münchner Südosten binnen einer Woche zu Bränden ausrücken. Am Karfreitag hatte es im Höhenkirchner Forst bei Hohenbrunn und in einem Wald im sogenannten Lohholz bei Grasbrunn gebrannt. Am Sonntag zuvor brannte es an zwei Stellen in einem Wald unweit der Putzbrunner Straße. Am Ostermontag loderten Flammen im Perlacher Forst bei Unterhaching auf, drei Stunden später brannte es in der Nähe des Nachbarortes Taufkirchen.