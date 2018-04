Kriminalität

Polizei deckt bei Großkontrolle diverse Straftaten auf

04.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Bundes- und Landespolizei haben bei einer gemeinsamen Kontrollaktion mit zusammen fast 100 Beamten in Magdeburg zahlreiche Straftaten aufgedeckt. Es seien Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz festgestellt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch in Magdeburg in einer ersten Zwischenbilanz. Zudem seien 13 Menschen kontrolliert worden, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten. In einem Fall seien die Beamten auch angegriffen worden: Sie hatten einen nach Alkohol riechenden Fahrradfahrer im Hauptbahnhof stoppen wollen und wurden von ihm attackiert. Ein hochwertiges Fahrrad wurde als mutmaßliches Diebesgut sichergestellt.

In Zivil wie auch in Uniform waren die Beamten seit Mittwochmittag am Hauptbahnhof, am Buckauer Bahnhof in Magdeburg sowie in Zügen Richtung Schönebeck und Burg unterwegs gewesen. Hintergrund ist die vergleichsweise hohe Kriminalität an diesen Punkten. Eine ähnliche Aktion hatte es zuletzt auch in Halle gegeben.

Parallel zu den Bahnhöfen und Zügen nahmen Beamte den Magdeburger Strubepark unter die Lupe. Dort gingen ihnen laut einem Polizeisprecher zwei Drogenkäufer, ein Kleindealer und ein Dealer mit einer größeren Menge Drogen ins Netz. Alles in allem seien 54 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokain und ein Gramm Heroin sichergestellt worden. Dazu wurde laut dem Polizeisprecher ein per Haftbefehl gesuchter Mann kontrolliert. Er wurde in das Gefängnis Burg gebracht.