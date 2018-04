Schiffbau

Nobiskrug baut weitere Luxusjacht

04.04.2018, 18:09 Uhr | dpa

Die Werft Nobiskrug in Rendsburg hat einen lukrativen Auftrag für eine weitere Luxusjacht an Land gezogen. Die Fertigstellung des 77 Meter langen Schiffs sei für das Frühjahr 2021 geplant, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zum Kunden und zur Kaufsumme wollte eine Sprecherin keine Angaben machen. Die Jacht soll über fünf Decks sowie einen ausgedehnten Club- und Spa-Bereich verfügen.