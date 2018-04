Unfälle

Unfall mit mehreren Lkws auf der A4

04.04.2018, 18:59 Uhr | dpa

Mehrere Lastwagen sind in einen Unfall auf der Autobahn 4 in der Nähe des Kirchheimer Dreiecks verwickelt worden. Zu dem Unfall kam es am Mittwochabend aus noch unklarer Ursache, wie ein Polizeisprecher in Fulda mitteilte. Beteiligt seien auch mit Pkw beladene Autotransporter. Die Autobahn in Richtung Westen musste gesperrt werden.