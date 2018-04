Handball

Handball: Erfolgreicher Start in Vorbereitung auf Heim-WM

04.04.2018, 20:49 Uhr | dpa

Die deutschen Handballer sind mit einem Sieg in die Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft 2019 gestartet. 281 Tage vor dem Eröffnungsspiel in Berlin besiegte die DHB-Auswahl am Mittwoch Serbien in einem Testspiel in Leipzig mit 26:19 (12:7). Bester Spieler der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop war vor 5723 Zuschauern Torhüter Silvio Heinevetter, dem zahlreiche Paraden gelangen. Kreisläufer Patrick Wiencek war mit vier Toren erfolgreichster Werfer der deutschen Mannschaft.

Die Partie gegen die Serben war die erste nach dem enttäuschenden Hauptrunden-Aus bei der EM in Kroatien im Januar. Anschließend gab es vor allem Kritik an Prokop, dem nun ein ordentlicher Neustart gelang. An diesem Samstag (14.30 Uhr/ARD) treffen beide Mannschaften in Dortmund erneut aufeinander.