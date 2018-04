Kriminalität

Streit zwischen Gruppen eskaliert: Ein Schwerverletzter

04.04.2018, 20:59 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist in Magdeburg eskaliert und hat zu einer schweren Körperverletzung geführt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt ein 26-Jähriger einen Unterschenkelbruch. Zwei weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren aus einer fünf- bis achtköpfigen Gruppe heraus im Bereich des Allee-Centers vier Magdeburger (17 bis 26) angegriffen haben. Dabei sollen die jungen Männer aus dem Irak und Kroatien eine schwere Kette eingesetzt haben. Ein Zeuge habe von einer Pistole berichtet, so die Polizei.

Beamte fanden später tatsächlich in dem Bereich in einem Gebüsch eine Waffe - allerdings eine Spielzeugpistole. Der genaue Auslöser für die Auseinandersetzung ist nach Polizeiangaben bislang unklar. Es gebe bisher keine Hinweise auf Fremdenfeindlichkeit, hieß es.