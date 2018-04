Fußball

FC Carl Zeiss Jena unterliegt in Meppen 1:2

04.04.2018, 21:38 Uhr | dpa

Der FC Carl Zeiss Jena hat das Aufsteigerduell in der 3. Fußball Liga gegen den SV Meppen verloren. Die Thüringer unterlagen am Mittwochabend in einem Nachholspiel mit 1:2 (1:1). Maximilian Wolfram schoss die Gäste in der 13. Minute in Führung. Marius Kleinsorge (27.) und Benjamin Girth (87.) sorgten aber für den Sieg der Meppener.

Die Partie hatte mit zehn Minuten Verspätung begonnen - Jenaer Fanbusse steckten im Stau. Die Gäste-Fans verpassten Wolframs Treffer dennoch. Nach einem Foul an Davud Tuma schoss er den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar ins rechte Eck.

Pech hatte anschließend Jenas Florian Brügmann, als er nur den Pfosten traf. Im Gegenzug glich Meppen aus. Zeiss-Keeper Jo Coppens war machtlos. In der zweiten Halbzeit spielten sowohl die Thüringer als auch die Emsländer auf Sieg. Dabei gelang Meppens Goalgetter Benjamin Girth mit seinem 17. Saisontor erst kurz vor Schluss der entscheidende Treffer.