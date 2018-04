Eishockey

München vor Einzug ins Final, Nürnberg gleicht aus

04.04.2018, 22:29 Uhr | dpa

Titelverteidiger EHC Red Bull München fehlt nur noch ein Sieg für den Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Der Meister von 2016 und 2017 setzte sich am Mittwoch bei den Adlern Mannheim nach einem 0:2-Rückstand klar mit 6:3 (0:2, 4:0, 2:1) durch und feierte in der Best-of-Seven-Serie den dritten Sieg. Am Freitag hat München Heimrecht und kann das Weiterkommen bereits perfekt machen. Die Nürnberg Ice Tigers schafften dagegen im Halbfinale gegen die Eisbären Berlin mit dem 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) im vierten Spiel den erneuten Serien-Ausgleich. Die Mannschaft, die zuerst vier Siege feiert, zieht ins Playoff-Finale ein.