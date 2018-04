Wetter

Heftige Gewitter: Zug prallt gegen umgestürzten Baum

04.04.2018, 22:39 Uhr | dpa

Ein Regionalexpress ist in Thüringen gegen einen umgestürzten Baum gekracht. Reisende wurden bei dem Unglück am frühen Mittwochabend nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Baum war wegen eines heftigen Gewitters nahe Rentwertshausen bei Meiningen auf die Gleise gefallen. Rund 50 Reisende mussten den Zug verlassen und wurden mit Bussen abgeholt. Am Zug wurden die Frontscheibe und eine Seitenscheibe beschädigt. "Er konnte aus eigener Kraft weiterfahren", sagte ein Sprecher. Die Strecke war für rund zwei Stunden gesperrt. Zuvor hatte das Portal "inSüdthüringen.de" berichtet.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starken Gewittern am Mittwochnachmittag und -abend gewarnt.