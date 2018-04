Prozesse

Prozess um Mord an 65-jähriger Nachbarin beginnt

05.04.2018, 01:08 Uhr | dpa

Wegen gemeinschaftlichen Mordes an einer 65-jährigen Nachbarin müssen sich von heute an vier Angeklagte vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Gemeinsam sollen sie am 11. Oktober 2017 bei einem Trinkgelage in Hamburg-Lohbrügge auf die Frau eingeschlagen haben. Eine 37-Jährige nahm dazu laut Anklage auch eine Schaufel und forderte ihre 16-jährige Tochter, deren 18-jährigen Freund und einen 25-jährigen Bekannten auf, ebenfalls auf die Rentnerin einzuschlagen.

Als die 65-Jährige am Boden lag, versuchte die Tochter ihre Mutter zu stoppen, was ihr jedoch nicht gelang. Später stellten die Angeklagten fest, dass die Nachbarin nicht mehr atmete. In der irrigen Annahme, sie sei tot, brachten sie die 65-Jährige in ihre Wohnung und legten sie ins Bett. Dort starb die Frau an den Folgen ihrer Verletzungen.