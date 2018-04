Prozesse

Urteil im Prozess um tödlichen Badeunfall erwartet

05.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Im Prozess um den tödlichen Badeunfall eines achtjährigen Mädchens in Oberfranken spricht das Amtsgericht Kulmbach heute das Urteil. Angeklagt sind die Betreuerin einer Turngruppe und ein Bademeister. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen ursprünglich fahrlässige Tötung vorgeworfen, war im Lauf des Prozesses aber davon abgerückt. In den Plädoyers beantragte die Anklagebehörde deshalb einen Freispruch.

Im Sommer 2014 war das Mädchen bei einem Freibad-Ausflug mit ihrer Turngruppe in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) untergegangen und bewusstlos geworden. Knapp eine Woche später starb die Achtjährige im Krankenhaus. Die Eltern waren in dem Prozess als Nebenkläger aufgetreten, ihre Anwälte hielten in den Plädoyers am Vorwurf der fahrlässigen Tötung fest: Die beiden Angeklagten hätten Fehler gemacht.

Die Staatsanwaltschaft kam dagegen während des Prozesses zur Auffassung, dass der Tod des Mädchens nicht zu verhindern gewesen wäre - auch wenn sich Betreuerin und Bademeister anders verhalten hätten.