Konflikte

Gericht prüft Antrag auf Auslieferungshaft für Puigdemont

05.04.2018, 01:28 Uhr | dpa

Ein Demonstrant mit den katalanischen Farben vor dem Gerichtsgebäude in Neumünster. Foto: C. Rehder (Quelle: dpa)

Das Oberlandesgericht in Schleswig arbeitet weiter an der Prüfung des Antrages, gegen den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont einen Auslieferungsbefehl zu erlassen. Den hatte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag beantragt. Puigdemont droht eine Auslieferung nach Spanien. Die spanische Justiz wirft Puigdemont Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor.

Hintergrund ist das von der Zentralregierung in Madrid untersagte und vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig eingestufte Referendum vom 1. Oktober 2017 über die Unabhängigkeit Kataloniens. Puigdemont hatte danach die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien erklärt.

Seit seiner Festnahme am 25. März auf der Autobahn A7 in Schleswig-Holstein ist Puigdemont aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster untergebracht. Nach dem Gesetz soll über eine Auslieferung innerhalb von 60 Tagen entschieden werden.

Am Mittwoch hatte Puidgemont erstmals Besuch von seiner Frau sowie Politikern aus seiner Heimat und aus Slowenien erhalten.