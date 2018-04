Prozesse

Enkelin von Partnerin missbraucht? 64-Jähriger vor Gericht

05.04.2018, 01:29 Uhr | dpa

Waage am Kriminalgericht. Foto: Annette Riedl/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 64-jähriger Mann, der die Enkelin seiner Partnerin missbraucht haben soll, kommt von heute an vor das Berliner Landgericht. Dem Angeklagten werden zwölf sexuelle Übergriffe auf das Mädchen im Jahr 2008 zur Last gelegt. Das Kind sei damals etwa zehn Jahre alt gewesen. Zu den mutmaßlichen Taten soll es den Ermittlungen zufolge in der Wohnung des Mannes im Stadtteil Neukölln gekommen sein. Die Geschädigte habe jeweils vor dem Computer gesessen. Für den Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sind drei Verhandlungstage vorgesehen.