Prozesse

Plädoyers gegen Mutter von getöteten Babys erwartet

05.04.2018, 01:29 Uhr | dpa

Im Prozess um den Tod von zwei Babys werden heute am Landgericht Halle die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Angeklagt ist die heute 46 Jahre alte Mutter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag in zwei Fällen vor. Sie hatte gestanden, die Neugeborenen 2004 und 2008 zu Hause getötet zu haben. Laut Obduktion kamen das Mädchen und der Junge lebend zur Welt. Die beiden Babyleichen wurden Anfang 2018 im Tiefkühlschrank in der Wohnung der Frau in Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) entdeckt. Nach Angaben des Gerichts wird möglicherweise am Donnerstag auch das Urteil gesprochen.