Prozesse

Wegen Volksverhetzung erneut vor Gericht

05.04.2018, 01:49 Uhr | dpa

Weil er ein Video mit verfassungswidrigen Inhalten ins Internet stellte, wurde ein 30-Jähriger Mann vom Amtsgericht Hildburghausen wegen Volksverhetzung verurteilt. Am Landgericht Meiningen beginnt heute der Berufungsprozess gegen Tommy F., der in der rechten Szene bundesweit bekannt ist. Das Amtsgericht lastete F. außerdem an, dass er als Administrator eines rechten Bündnisses auf deren Facebook-Seite Kommentare mit volksverhetzenden Inhalten erst löschte, als sich die Polizei einschaltete. In einem weiteren Video soll er seine Missachtung gegenüber Muslimen ausgedrückt haben.

F. wurde in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt. Das Landgericht Meiningen soll nun klären, ob das Urteil Bestand hat.