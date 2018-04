Geschichte

Ausstellung "Jedes Wort zählt" in KZ-Gedenkstätte

05.04.2018, 02:28 Uhr | dpa

Mehr als 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird noch immer gegen mutmaßliche NS-Verbrecher ermittelt. Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora setzte sich in ihrer neuen Ausstellung "Jedes Wort zählt" mit der jüngsten juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Deutschland auseinander. Sie wird heute in der ehemaligen Feuerwache des Lagers eröffnet. Anlass der Ausstellung ist der Auschwitz-Prozess 2015 in Lüneburg gegen das ehemalige SS-Mitglied Oskar Gröning. Er wurde der Beihilfe zum Mord in mehr als 300 000 Fällen für schuldig gesprochen.

Der Künstler Klaus Steinke hat laut Gedenkstätte in akribischer Kleinarbeit handschriftliche Abschriften der Zeugenaussagen von Überlebenden und ihren Nachkommen angefertigt. Künstlerisch verfremdete Fotos aus dem sogenannten Auschwitz-Album ergänzen die Exponate. Die Ausstellung ist Teil der Gedenkveranstaltungen zum 73. Jahrestag der Befreiung des KZ am 11. April 1945. Sie ist bis zum 31. Oktober zu sehen.