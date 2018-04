Polizei

Soko Castle wird Dienststelle im Hamburger Landeskriminalamt

05.04.2018, 03:09 Uhr | dpa

Die zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität gegründete Soko Castle wird in eine Dienststelle des Hamburger Landeskriminalamts umgewandelt. Die bisherige Soko-Leiterin Alexandra Klein übergibt heute die Führung an den künftigen Leiter der LKA-Dienststelle 19. Welche Aufgabe Klein übernimmt und was die Umwandlung der Sonderkommission bedeutet, wollen Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und LKA-Chef Frank-Martin Heise vor Pressevertretern erläutern.

Die 2015 gegründete Soko Castle kann auf Erfolge verweisen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging in Hamburg im vergangenen Jahr um 23,2 Prozent auf 5769 Fälle zurück. 2015 war laut polizeilicher Kriminalstatistik noch rund 9000 Mal in der Hansestadt eingebrochen worden.