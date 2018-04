Agrar

EU-Agrarpolitik: Einkommenssicherung für Verband Nummer 1

05.04.2018, 13:19 Uhr | dpa

Die Einkommenssicherung der Landwirte bleibt für Bauernpräsident Detlef Kurreck Hauptaufgabe des Bauernverbands. An die neue europäische Agrarpolitik, die derzeit für die Jahre nach 2020 vorbereitet werde, stelle er klare Forderungen, sagte Kurreck vor mehr als 100 Delegierten auf dem Bauerntag am Donnerstag in Linstow (Landkreis Rostock). Während Agrarminister Till Backhaus (SPD) erreichen will, dass die Bauern mit Agrar-Umwelt-Maßnahmen Geld verdienen können, lehnt der Bauernverband eine Verlagerung auf mehr Umweltleistungen ab. In seinem Grußwort appellierte Backhaus an die Landwirte, bei der Übergabe von Betrieben an die nächste Generation und nicht ans Kapital zu denken. Nach einer Studie des Thünen-Instituts sind im Nordosten 41 Prozent der Betriebe und 34 Prozent der Fläche in den Händen überregionaler Investoren.