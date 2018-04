Gesellschaft

Demografiebeauftragter: Anreize für barrierefreies Umbauen

Damit alte Menschen noch lange in ihren vier Wänden wohnen können, fordert der Demografiebeauftragte des Landes Anreize für altersgerechtes Umbauen. Nur so könne der Grundsatz ambulante vor stationärer Pflege wirksam werden, sagte Thaddäus Kunzmann anlässlich seiner Bilanz nach einem Jahr im Amt. Er will sie heute in Stuttgart vorstellen. Kunzmann plädierte für beherztes Handeln, um den Herausforderungen der Alterung der Gesellschaft zu begegnen: Solange die geburtenstarken Jahrgänge noch im Berufsleben ständen, sei das Zeitfenster dafür offen - rund 15 Jahre.