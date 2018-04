Demonstrationen

Angriff auf Fotograf bei Kurden-Demo

05.04.2018, 05:58 Uhr | dpa

Am Rande einer Protestkundgebung von Kurden in der Innenstadt von Hannover ist am Mittwoch ein Pressefotograf attackiert worden. Wie die "Hannoversche Allgemeine" online berichtete, wurde der Reporter zunächst von einem Teilnehmer aufgefordert, dem Protestzug nicht mehr zu folgen. Kurz danach habe der Demonstrant ihn mit seinem Protest-Schild geschlagen. Der Mann habe eine Kopfverletzung. Auch eine Polizistin sei getroffen worden.

Ein Polizeisprecher bestätigte am Abend, es sei wegen eines Angriffs auf einen Fotografen ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden. Details lägen ihm aber noch nicht vor. An der Kundgebung nahmen laut Polizeiangaben mehr als 100 Menschen teil. Der Protest richtete sich gegen die türkische Syrien-Politik.