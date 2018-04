Agrar

Spargelernte in Thüringen lässt auf sich warten

05.04.2018, 06:18 Uhr | dpa

Fachleute rechnen nicht vor Mitte April mit der ersten nennenswerten Erntemenge an Thüringer Spargel. "Der Winter hatte uns lange im Griff. Der Boden muss sich erst erwärmen, damit das Spargelwachstum angeregt wird", sagt der Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben, Jan-Niclas Imholze, auf Anfrage. Erntebeginn könnte mit Blick auf die Wettervorhersage mit steigenden Temperaturen in sieben bis zehn Tagen sein. "Ende kommender Woche werden wir Spargel haben", so Imholze. Die traditionelle Saisoneröffnung in Kutzleben ist am 18. April geplant.

2017 hatten Thüringens Spargelbauern das Stangengemüse nach Zahlen des Statistischen Landesamtes auf insgesamt 298 Hektar angebaut. Insgesamt kamen rund 2 600 Tonnen Spargel in die Körbe.