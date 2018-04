Unfälle

Kleinkind und Mutter bei Autounfall schwer verletzt

05.04.2018, 07:49 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall im Saale-Orla-Kreis sind eine Frau und ihr zweijähriges Kleinkind schwer verletzt worden. Der Wagen der 32-Jährigen kam in einer Kurve bei Gössitz nach rechts von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Feuerwehr barg Mutter und Kind nach dem Unfall am Mittwochnachmittag aus dem Auto. Das Kleinkind wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Jena gebracht.