Brände

Kinder spielen mit Feuerzeug: Wiese brennt

05.04.2018, 07:49 Uhr | dpa

Zwei Kinder haben in Plauen einen Brand auf einer Wiese verursacht. Der Junge und das Mädchen - beide jeweils acht Jahre alt - zündelten am Mittwochabend auf einer Wiese mit einem Feuerzeug und entfachten dort einen Brand, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Bei dem Vorfall sei niemand zu Schaden gekommen. Es brannte auf einer 400 Quadratmeter großen Fläche. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie hoch der Schaden ausfiel, war zunächst nicht bekannt.