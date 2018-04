Unfälle

21-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

05.04.2018, 08:08 Uhr | dpa

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter ums Leben gekommen. Der junge Mann geriet am Mittwochabend auf einer Straße in Stammham (Landkreis Eichstätt) in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Zwei weitere Motorradfahrer, die mit dem 21-Jährigen unterwegs waren, erlitten einen Schock. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.