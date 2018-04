Brände

Scheune brennt komplett nieder

05.04.2018, 08:28 Uhr | dpa

Eine Scheune ist in der Nacht zum Donnerstag in Deppoldshausen nahe Göttingen vollkommen abgebrannt. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Einsatzkräfte am Morgen mitteilten. Bereits auf der Anfahrt hätten die Feuerwehrleute die meterhohen Flammen sehen können. Im Gebäude standen unter anderem Geräte für den Forst und Traktoren zur Holzernte. Auf dem Dach war eine Solaranlage installiert. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr liegt die Schadenshöhe im sechsstelligen Bereich. Rund 70 Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar.