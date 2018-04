Bahn

Nach Streik in Frankreich: Bahnverkehr wieder nach Fahrplan

05.04.2018, 09:19 Uhr | dpa

Streikende Eisenbahner in einem Bahnhof in Frankreich. Foto: Michel Spingler/Archiv (Quelle: dpa)

Nach den ersten beiden Streiktagen bei der französischen Bahngesellschaft SNCF hat sich der grenzüberschreitende Bahnverkehr am Donnerstagmorgen im Südwesten normalisiert. "Der Betrieb läuft wieder reibungslos", sagte ein Bahnsprecher in Stuttgart mit Blick auf den Nah- und Fernverkehr. Täglich gibt es 24 Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland.

Am Dienstag und Mittwoch waren viele Verbindungen im Fernverkehr von Deutschland nach Frankreich und zurück ausgefallen, während der grenzüberschreitende Nahverkehr im Südwesten mit Bussen bestritten wurde. Am Mittwoch blieben laut SNCF 74 Prozent der Lokführer der Arbeit fern.

Bereits für den kommenden Sonntag und Montag sind laut Bahn in Frankreich erneut Streiks angekündigt - mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Südwesten. Einzelne TGV-Verbindungen nach Paris sollen wieder bedient werden - in ähnlichem Umfang wie an den vorherigen beiden Streiktagen, wie der Bahnsprecher sagte. Die französischen Eisenbahner streiken aus Protest gegen die von der Regierung angekündigte Bahnreform. Der Konflikt könnte sich monatelang ziehen.