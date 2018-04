Basketball

Hamburger Towers-Tanzgruppe mit Hip-Hop zur Cheerleading-EM

05.04.2018, 09:29 Uhr | dpa

Die Saison für den Basketball-Zweitligisten Hamburg Towers ist beendet, für sein Towers Dance Team aber noch nicht: Die Tanzgruppe nimmt vom 19. bis 21. Mai an der Elite Cheerleading Championship in Bottrop teil. Bei dem größten Wettbewerb in Europa sind rund 5000 Tänzerinnen und Tänzer dabei. Die Sieger-Formationen in ausgewählten Kategorien qualifizieren sich für das Weltchampionat USASF Cheer & Dance Worlds 2019. Im vergangenen Jahr waren die Hamburgerinnen Fünfte. Trainerin Katja Baumgärtner: "Ein dritter Platz wäre für uns schon toll." Die Towers-Mädels treten in der Kategorie Hip-Hop an.

23 Tänzerinnen gehören zu der Truppe, die in Time-outs und Viertelpausen von Zweitliga-Spielen der Towers die Zuschauer animiert. Dabei handelt es sich nicht um das klassische Cheerleading, sondern um Cheerdance. "Bei uns ist es ein Mix aus Hip Hop, Flic Flac, Akrobatik und den sogenannten Stunts", betonte Baumgärtner. Die 26-Jährige war auch schon Ice-Girl beim ehemaligen DEL-Club Hamburg Freezers.

Männer gehören nicht zum Team. "Anfragen haben wir schon bekommen", erzählt Baumgärtner. Doch da haben sich die Herren regelmäßig einen Korb eingehandelt. "Und bei uns sind es eben auch sehr weibliche Tänze", wie die 26-Jährige betont.