Schwertransport rutscht in den Straßengraben

05.04.2018, 09:39 Uhr | dpa

Ein Schwertransporter ist in Werther (Kreis Gütersloh) in Rutschen gekommen und im Straßengraben gelandet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet der mit einem Wassertank beladene 180-Tonner aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Er sollte am Mittag mit zwei 500-Tonnen-Kränen geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt.