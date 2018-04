Notfälle

Von Hund gebissen: Polizei sucht weiteres mutmaßliches Opfer

05.04.2018, 11:28 Uhr | dpa

Nach der Attacke eines Hundes auf ein 15-jähriges Mädchen in Griesheim (Ilmkreis) sucht die Polizei nach einem zweiten mutmaßlichen Opfer. Das Tier biss der 15-jährigen Radfahrerin am Mittwoch in den Oberschenkel, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Kurz zuvor soll der Hund nach Angaben von Zeugen eine weitere junge Radfahrerin angesprungen und gebissen haben. Sie wurde gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Gegen den 81 Jahre alten Halter des Hundes wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.