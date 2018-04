Kriminalität

Vier angehende Polizisten wegen Drogendelikten entlassen

05.04.2018, 11:38 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt sind vier angehende Polizisten wegen Drogendelikten entlassen worden. Bei ihnen seien illegale Drogen gefunden worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Magdeburg. Details zu Art und Menge der Drogen sowie zu den Beschuldigten nannte er nicht.

Ein Sprecher der ermittlungsführenden Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord sagte lediglich, es werde gegen mehrere Studenten der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben ermittelt. Es habe Durchsuchungen gegeben. Weitere Angaben würden zu den laufenden Ermittlungen nicht gemacht.

Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte am Donnerstag über die Vorwürfe und die ersten Konsequenzen berichtet. Aus dem Ministerium habe es geheißen, man missbillige die Verfehlungen aufs Schärfste. "Anwärter, bei denen aufgrund von Drogenbesitz oder Drogenkonsum die charakterliche Ungeeignetheit festgestellt wird, verlassen die Fachhochschule umgehend", wurde das Ministerium zitiert.