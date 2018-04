Agrar

Landwirtschaftsministerin wirbt für weniger Fleischkonsum

05.04.2018, 11:38 Uhr | dpa

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) wirbt dafür, weniger Fleisch zu essen. Sie selbst stamme noch aus einer Generation, wo es sonntags Braten gegeben habe - "und montags dann die Reste", sagte die langjährige Vorsitzende der Landfrauen in Niedersachsen. Otte-Kinast forderte einen neuen Umgang mit Lebensmitteln und Tieren, auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Fleischkonsums. Es sei wichtig, in das Wohlergehen der Nutztiere zu investieren und den Produzenten dafür höhere Preise zu zahlen.

Die CDU-Politikerin will den Tierschutzplan des Landes durch eine Nutztierhaltungsstrategie ersetzen. Eine Arbeitsgruppe soll dafür den Sinn aller Maßnahmen beurteilen, die es derzeit für das Tierwohl gibt. Der Tierschutz bleibe wichtig, sagte Otte-Kinast in Hannover. Ebenso wichtig ist mir aber die Folgenabschätzung in den Betrieben - die Frage: wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus?"

In der Landwirtschaft kollidierten oft der Tierschutz und die Vorschriften für das Baurecht. "Bauen und Tierschutz beißen sich ganz oft", sagte Otte-Kinast. "Tierschutz in Niedersachsen geht nur, wenn das Baurecht geändert wird."