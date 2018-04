Parteien

Sachsen-AfD will eigene Stiftung gründen

05.04.2018, 11:49 Uhr | dpa

Sachsens AfD will eine eigene parteinahe Stiftung aufbauen. Das Konzept wird derzeit erstellt, wie Schatzmeister Carsten Hütter sagte. Zuvor hatte die Chemnitzer "Freie Presse" (Donnerstag) berichtet. Ein Jurist erarbeite gerade im Auftrag der AfD eine Struktur, wie die Stiftung aufgebaut werden soll. "Wir wollen eine Organisation schaffen, die unsere Themen in die Bevölkerung trägt und die Bürger weiterbildet", zitierte die Zeitung Hütter.

Der Landesvorstand will Ende April über die Angelegenheit beraten. Die Partei favorisiert als Namensgeber der Stiftung den in Dresden geborenen Dichter Theodor Körner (1791-1813). Der sächsische Landesverband wäre nicht der erste, der eine parteinahe Stiftung erhält. Auf Bundesebene ist noch nicht über eine parteinahe Stiftung entschieden. Aktuell konkurrieren mehrere Vereine darum, von der AfD als parteinahe Stiftung anerkannt zu werden. Es winken Millionen an staatlichen Zuwendungen. 2017 hatten die parteinahen Stiftungen insgesamt 581 Millionen Euro erhalten.