Kriminalität

Panzerknacker machen reiche Beute bei Geldautomaten-Aufbruch

05.04.2018, 13:19 Uhr | dpa

Göttingen (dpa/lni) – Reiche Beute haben Panzerknacker in Göttingen gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brachen die Täter in einem Dienstleistungszentrum einen Geldautomaten auf. Dabei fiel ihnen ein mittlerer fünfstelliger Euro-Betrag in die Hände. Angaben zum exakten Wert der Beute oder zur genauen Vorgehensweise der Täter wollte eine Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Der Geldautomat sei allerdings weder durch eine Explosion zum Bersten gebracht noch mit Gewalt aus der Außenwand des Gebäudes herausgerissen worden. Beide Methoden waren in Niedersachsen in der jüngeren Vergangenheit wiederholt zum Knacken von Geldautomaten verwendet worden.