Kriminalität

Nägel im Brot: Tierpark Neumünster stellt Strafantrag

05.04.2018, 13:08 Uhr | dpa

Nach dem Fund von mit Reißnägeln gespicktem Brot im Tierfutter hat der Tierpark Neumünster Strafantrag bei der Polizei gestellt. Außerdem nehme der Zoo bis auf weiteres keine Futterspenden von Bürgern mehr an, sagte der Vorsitzende der Tierparkvereinigung Neumünster, Klaus-Joachim Poweleit, am Donnerstag. Mitarbeiter des Zoos hatten am Montag unter den Futterspenden vier Brötchen gefunden, in denen Reißnägel und Büroklammern steckten. Tiere wurden nach Angaben des Tierparks nicht verletzt. Zuvor hatten Medien über die Ermittlungen berichtet.

Bei der Staatsanwaltschaft in Kiel lag nach Angaben ihres Pressesprechers Axel Bieler am Donnerstag noch kein Strafantrag vor. "Wir haben aber bereits einen Vorgang angelegt. Wir werten den Vorfall strafrechtlich als versuchte Sachbeschädigung. Die ist im Gegensatz zur versuchten Tierquälerei strafbar", sagte Bieler.