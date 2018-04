Museen

Oldenburger Museum erhält Nachlass von Bauhaus-Designer

05.04.2018, 13:19 Uhr | dpa

Das Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte hat den Nachlass des Bauhaus-Designers Hin Bredendieck als Dauerleihgabe erhalten. Der Nachlass umfasst Briefe, Notizen, Fotografien, Entwürfe und Skizzen, die bei Nachfahren Bredendiecks in Irland lagerten.

Bredendieck wurde 1904 im ostfriesischen Aurich geboren. Von 1927 bis 1930 war er Student am Bauhaus in Dessau. An der berühmten Kunstschule entwickelte er gemeinsam mit der Künstlerin Marianne Brandt Entwürfe unter anderem für den Leuchtenhersteller Kandem. 1937 wanderte er in die USA aus und wurde dort zu einem der einflussreichsten Vermittler der Bauhaus-Ideen.

Der gut erhaltene Nachlass des Designers sei der Forschung bisher unbekannt gewesen, sagte Museumsexpertin Gloria Köpnick am Donnerstag. "Die Untersuchung des Nachlasses ist vielversprechend und wird zahlreiche Lücken in der Forschung schließen." Die neuen Erkenntnisse sollen auch in eine Bauhaus-Ausstellung im kommenden Jahr im Landesmusum einfließen.