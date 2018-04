Fußball

Köln gegen Mainz mit Hector: Ruthenbeck legt Änderungen nahe

05.04.2018, 13:29 Uhr | dpa

Köln (dpa) - Der Tabellenvorletzte 1. FC Köln kann im Abstiegsduell der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellen-16. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Nationalspieler Jonas Hector zurückgreifen. "Er hat im Training lange durchgehalten, es gibt keine Probleme. Er wird dabei sein", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck über den Linksverteidiger, der unter der Woche wegen einer Oberschenkelprellung pausiert hatte.

Fraglich ist noch der Einsatz von Marcel Risse. "Ihn testen wir am Freitag nochmal in Sachen Sprintbereitschaft. Sollte das halten, ist er spielbereit", berichtete Ruthenbeck. Unabhängig davon kündigte er Veränderungen in der Aufstellung im Vergleich zum desaströsen 0:6 in Hoffenheim an. "Wir brauchen Spieler, die nicht ganz so negativ sind", erklärte Ruthenbeck: "Der ein oder andere hat nicht so reagiert, wie ich mir das vorstelle."

Vor dem Duell am sechstletzten Spieltag hat der FC fünf Punkte Rückstand auf die Mainzer, die den Relegationsplatz belegen.