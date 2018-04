Kriminalität

Schwulenfeindlicher Angriff: Polizei fahndet mit Bildern

05.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der im Dezember zwei Jugendliche in Marzahn schwulenfeindlich angegriffen hat. Am 10. Dezember 2017 gegen 0.30 Uhr soll der Gesuchte zusammen mit einem anderen Täter einen 15- und einen 17-Jährigen am Betriebshof Marzahn in der Landsberger Allee 565 ins Gesicht geschlagen und beleidigt haben. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt.