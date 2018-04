Notfälle

Fliegerbombe gefunden: Entschärfung am Abend

05.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Eine britische Fliegerbombe ist am Donnerstagvormittag in einem Gewerbegebiet in Koblenz gefunden worden. Sie solle am Abend entschärft werden, teilte das Amt für Katastrophenschutz mit. Die Bombe besitze einen Zünder und sei in einem guten Zustand. Das Umfeld von etwa 300 Metern werde evakuiert, betroffen seien Gewerbe- und Bürogebäude. Die 150 Kilogramm schwere Bombe war bei Bodenuntersuchungen im Gewerbegebiet Bubenheim gefunden worden.